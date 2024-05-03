مدير المشروعات بالمبادرة الوطنية: «ابدأ» أُطلقت بتوجيه رئاسي لتعميق الصناعة في مصر

قال المهندس حسن نجا، مدير المشروعات بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»، إنَّ المبادرة جرى إطلاقها بتوجيهات من الرئيس السيسي لمجموعة من شباب البرنامج الرئاسي لربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة.

وتابع «نجا»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»: «أطلقت مبادرة ابدأ بشكل رسمي في أكتوبر 2022، بغرض أساسي وهو دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، ومنذ اليوم الأول للمبادرة وجرى عقد لقاءات موسعة مع الجهات المعنية بالصناعة سواء رجال أعمال ومستثمرين أو جهات حكومية مختصة».

وأكد: «نجحنا في إنشاء قاعدة بيانات حقيقية عن وضع السوق الصناعي المصري وهو ما افتقدناه لسنوات عديدة ونجحت مبادرة ابدأ في توفيره، ونعمل على دعم قطاع الصناعة وإزالة المعوقات، واهنأ عمال مصر بعيدهم: كل عام وهما طيبين ونرجو أن نكون في تقدم دوماً».

