ضبط 3 طن أعلاف منتهية الصلاحية بحملة تموينية في البحيرة.. صور

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية تحت إشراف مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى، مدير الرقابة التموينية.

ضبط أعلاف منتهية الصلاحية

وأسفرت بمركزى كفر الدوار وإدكو عن ضبط 3 طن علف منتهى الصلاحية و 250 كجم أعلاف مجهولة المصدر بالإضافة لضبط 3 تجار تموينين لتصرفهم فى 70 زجاجة زيت تمويني ولغلقهم محلاتهم فى أوقات العمل الرسمية، كما تم تحرير ٣ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبحملات مماثلة بمركزى بدر والرحمانية تم ضبط طن كبريت زراعى مجهول المصدر و 500 كليو أسمنت مجهول المصدر، كما تم ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و4 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و3 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين بالإضافة إلى 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي

وفى مركزى إيتاى البارود ووادى النطرون تم ضبط 30 كجم لحوم و دواجن وجمبري غير صالحين للإستهلاك الآدمي و4 محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و12 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.