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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

البوابة لايت

باحثون صينيون يطورون جهازا ذكيا لعلاج تخثر الدم

علاج تخثر الدم
علاج تخثر الدم
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طوّر باحثون من جامعة "نانجينغ" الصينية للبريد والاتصالات، جهازًا ذكيًا، قائم على أساس الحمض النووي؛ لعلاج تخثر الدم، والذي يمكنه بشكل أوتوماتيكي اكتشاف خثرات الدم وتحقيق توصيل الدواء بدقة.


وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الاثنين، أن "فريق البحث استخدم تكنولوجيا أوريجامي للحمض النووي، لدمج صفائح الحمض النووي النانوية مع مواقع ربط مُنشّط البلازمينوجين النسيجي المصممة مسبقًا ومثبتات الحمض النووي المستجيبة للتخثّر ويعتبر المثبت بنية ثلاثية متشابكة للحمض النووي تعمل بمثابة مُنظّم للتخثر ووحدة التحكم في العتبة ومفتاح الفتح". 


وقال الباحثون إن الجهاز يمكن أن يتحلل ويُستَقلب في جسم الإنسان، مضيفين أنه من المتوقع أن يوفر حلًا جديدًا لعلاج أمراض مثل احتشاء عضلة القلب (إصابة أحد الشرايين التاجية بانسداد كامل ومفاجئ)، والسكتة الدماغية.
 

الحمض النووي علاج تخثر الدم