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الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

العثور على مصنع لتصنيع مخدر الكوكايينر داخل منزل بالتجمع الخامس

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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عثرت اجهزة الامن بالقاهرة على مصنع لتصنيع مخدر الكوكايين يديره عاطل داخل منزله بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بتصنيع والإتجار فى المواد المخدرة وإتخاذه من سكنه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.


و تم إستهدافه وضبطه وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الكوكايين وزنت 1,110 كيلو جـــــرام ،  مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى" ، 2 ميزان حساس،  كمية من الخامات والأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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