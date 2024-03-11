العثور على مصنع لتصنيع مخدر الكوكايينر داخل منزل بالتجمع الخامس

عثرت اجهزة الامن بالقاهرة على مصنع لتصنيع مخدر الكوكايين يديره عاطل داخل منزله بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بتصنيع والإتجار فى المواد المخدرة وإتخاذه من سكنه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



و تم إستهدافه وضبطه وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الكوكايين وزنت 1,110 كيلو جـــــرام ، مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى" ، 2 ميزان حساس، كمية من الخامات والأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.