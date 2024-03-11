بالفيديو.. عاصفة ثلجية تضرب شمال غرب إيطاليا بعد 3 أشهر من الطقس المعتدل

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لعودة الشتاء بقوة في إيطاليا بعد 3 أشهر من طقس معتدل، حيث ضربت عاصفة ثلجية عنيفة شمال غرب البلاد.

ويظهر الفيديو، تساقط الثلوج بكثافة على الجبال حول مدينة تورينو، مما أدى إلى تراكم متر من الثلوج في بعض المناطق. وتسببت هذه العواصف في انقطاع التيار الكهربائي، وعرقلة حركة المرور على الطرق السريعة والطرق الفرعية، التي أصبح العديد منها غير سالك.

فيما قامت الجرافات بنزح الثلوج التي أعاقت حركة المرور في إيطاليا، وحذرت السلطات من خطر الانهيارات الجليدية في جبال الألب الغربية، ودعت إلى توخي الحذر في المناطق المنخفضة بسبب احتمال حدوث فيضانات ناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة.