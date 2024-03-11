اليوم.. أجواء شتوية دافئة على معظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار علي جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد الاثنين شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 27 والصغرى 12 ، وعلى جنوب الصعيد 33 العظمى والصغرى 16 درجة .