مدير المنتخب: دورة الإمارات خير إعداد لمباراتي المونديال

أكد إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني تمسك بالمشاركة في دورة دبي الودية دون النظر إلي النتائج، ومن المقرر أن يكون موعد انطلاق معسكر الفراعنة يوم 13 مارس المقبل.

وأضاف “ حسن” خلال تصريحات صحفية اليوم، أن دورة الإمارات الودية أفضل إعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا في تصفيات المونديال.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، قائمة الفريق استعدادًا لمعسكر شهر مارس الذي ينطلق ١٣ مارس الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في أبو ظبي.

وجاءت قائمة اللاعبون الـ ٢٥ كالتالى:

محمد عواد

محمد أبو جبل

المهدي سليمان

مصطفى شوبير

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

محمد شكري

أحمد حجازي

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

مروان عطية

حمدي فتحي

إمام عاشور

محمد مجدي أفشة

أحمد نبيل كوكا

محمود تريزيجيه

مصطفى فتحي

حسين الشحات

عمر مرموش

مصطفي محمد

أحمد عاطف

محمد شريف

محمد الشامي