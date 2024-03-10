وزير العمل يختتم جولته في الجيزة في الـ"ميراكو"

اختتم وزير العمل حسن شحاتة، جولته في محافظة الجيزة اليوم الأحد، بحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بتفقد العمل داخل شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف" ميراكو"- استثمار مشترك بين شركتي ميديا الصينية وكارير الأمريكية، ومجموعة من المستثمرين الاخرين.

تقع الشركة فى الكيلو 28 على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، ويعمل بها أكثر من 1895 عامل بشكل مباشر، منهم 95 من ذوي الهمم، وتقوم بتصدير منتجاتها من أجهزة التبريد والتكييف إلى بلدان عربية وأفريقية.

كان في استقبال الوزير والمحافظ، المهندس عمرو سعيد رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الشركة التي تأسست عام 1975.

واستمع الوزير من قيادات الشركة إلى دورها في خدمة التنمية والاقتصاد المصري،وحرصها على تطبيق قانون العامل، ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وتطبيق الحد الأدني للأجور، والعمل باستمرار على تنمية العنصر البشري بالشركة، إضافة إلى الالتزام بتعيين النسبة المقررة في القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن ذوي الهمم.

وخلال الجولة قام الوزير بتسليم مجموعة من ذوي الهمم من العاملين بالشركة دروع تكريم لتشجيعهم على العمل والإنتاج، ونقل لهم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل، مؤكدا على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على التشجيع على الاستثمار وتوفير المناخ الملائم له.

وكان الوزير حسن شحاتة قد بدأ جولته اليوم بلقاء مع محافظ الجيزة،ثم إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة بالجيزة،ولقاء مع العاملين بمديرية العمل بالمحافظة،و جولة في شركة هواوي،وتسليم عقود عمل لعدد كبير منذ ذوي الهمم.

رافق الوزير في جولته بالشركة، إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأحمد إسماعيل مستشار الوزير للصناديق، وخالد رضوان مستشار الوزير للمعلومات، ود.محمود حمزاوي مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير، وأحمد معروف مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، وهبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، والشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، ومحمد كمال مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، وإسلام عبد المالك مدير عام الإدارة العامة لشؤون المديريات، ومحمد عبد الرحمن المكتب الإعلامي للوزير، واحمد عبد المعطى مسؤول المراسم، وسامي سمير إدارة العلاقات العامة والمراسم، وأيمن زكي مطور نظم بمركز المعلومات بالوزارة، وأشرف عيد باحث،واحمد الحسيني المكتب الإعلامي للوزير.

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