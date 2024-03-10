نصائح لتجنب العطش في شهر رمضان

يحل علينا غدا شهر رمضان وهو شهر الخير والبركة والعبادات، حيث ينتظر المسلمون في العالم هذا الشهر كل عام من اجل الصيام والتقرب الى الله رجاءا في غفران الذنوب وأن تكتب أعمالهم في هذا الشهر في ميزان حسناتهم، وفي هذا الشهر الكريم تكثر العبادات فبجانب الصيام والصلاة، تتنوع الأعمال الصالحة التي يسعى كل مسلم للقيام بها، ومن اجل القيام بهذه العبادات وممارسة أنشطة يومية اخرى مثل العمل وتحضير لطعام يجب الحفاظ على الجسم بدون الشعور الشديد بالعطش والجفاف وتقدم "البوابة نيوز" نصائح لعدم الشعور بالعطش.
نصائح لتجنب العطش في رمضان:
- شرب كمية كبيرة من الماء من بين الافطار الى السحور وعدم تناول كمية كبيرة وقت السحور.
- تناول الفواكه والخضروات من الإفطار للسحور.
- عدم الإكثار من الموالح والسكريات.
- التقليل من الدهون والأكلات الدسمة.
- تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر ولوقت طويل.
- عدم الإرهاق وبذل مجهود كبير أثناء الصيام.
- تجنب المشروبات التي تسبب العطش مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.
- ارتداء ملابس واسعة وأقمشة لا تسبب الحرارة وعدم الراحة.
- الاستحمام بالماء البارد حال التعب والشعور بالعطش.
- في حالة التعب الشديد يمكن استخدام الكمادات الباردة على الرأس والجبهة.