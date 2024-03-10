نصائح لتجنب العطش في شهر رمضان

يحل علينا غدا شهر رمضان وهو شهر الخير والبركة والعبادات، حيث ينتظر المسلمون في العالم هذا الشهر كل عام من اجل الصيام والتقرب الى الله رجاءا في غفران الذنوب وأن تكتب أعمالهم في هذا الشهر في ميزان حسناتهم، وفي هذا الشهر الكريم تكثر العبادات فبجانب الصيام والصلاة، تتنوع الأعمال الصالحة التي يسعى كل مسلم للقيام بها، ومن اجل القيام بهذه العبادات وممارسة أنشطة يومية اخرى مثل العمل وتحضير لطعام يجب الحفاظ على الجسم بدون الشعور الشديد بالعطش والجفاف وتقدم "البوابة نيوز" نصائح لعدم الشعور بالعطش.

نصائح لتجنب العطش في رمضان: