إبراهيم عادل رجل مباراة بيراميدز والداخلية

حصد إبراهيم عادل نجم نادي بيرامبدز جائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والداخلية التي اقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب السلام في الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على الداخلية بهدفين دون مقابل سجلهما إبراهيم عادل ومحمد الشيبي في لقاء الجولة الـ16 من بطولة الدوري الممتاز.

وقدم اللاعب مباراة قوية للغاية ونجح في قيادة بيراميدز للفوز وحصد الثلاث نقاط.

بهذه النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 25 نقطة وقفز للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز فيما يحتل فريق الداخلية مؤخرة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط فقط.