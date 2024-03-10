تخليدًا لذكراه.. لقاء إعلامي عن الشهيد بإحدى مدارس طور سيناء

نظم مركز الإعلام بطور سيناء، اليوم الأحد، لقاء إعلاميا بعنوان "يوم الشهيد.. بطولات وتضحيات"، تخليدا لذكرى من ضحوا بدمائهم الزكية الطاهرة من أجل أمن وأمان واستقرار الوطن.

جاء اللقاء بتوجيه من الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام الإعلام بسيناء، وذلك بمقر قاعة مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية الثانوية بنات بجنوب سيناء، حاضر خلالها لواء مهندس "سامح المتولى عطية" المستشار العسكرى الأسبق لجنوب سيناء- رئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو رديس ومدير عام شئون البيئة بالمحافظة، وبحضور كلا من المهندس عبد السميع أبو العلا رئيس مجلس الأمناء وأحمد السيد، وإبراهيم نايل أعضاء المجلس، وسيد عبد المعطى مدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس وبمشاركة طالبات المدرسة.

فى البداية تحدث عن تاريخ الشهيد المشرف طيلة حياته ونشأته ومسقط رأسه والحروب التى خاضها الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكيف تاثر بوالده العقيد محمد رياض.

وأوضح أن الدولة تحتفي كل عام في التاسع من شهر مارس بيوم الشهيد تخليدًا للذكرى العطرة لروح الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض والذى استشهد وسط جنوده مدافعا ومناضلا من اجل الدفاع عن الوطن فى حرب الاستنزاف عام 1969 والتى مهدت الطريق للنصر فى حرب السادس من أكتوبر المجيد.

وأشار إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد فى الندوة التثقيفية الـ39 بتكريم أهالى وأسر الشهداء أثر فى قلوب المصريين جميعا وان الدولة حريصة على أبنائها وشهدائها، لافتًا إلى أن أسماء بعض الشهداء مثال الشهيد إبراهيم الرفاعي الملقب بأسد سيناء والشهيد احمد حمدى والذى عرف فى الأوساط العسكرية باليد النقية وغيرهم من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لتراب هذا الوطن الغالى.

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