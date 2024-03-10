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الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

استجابة لشكوى أهالى قرية البراعم.. المتابعة الميدانية لانتظام عمل محطات الري بمشروع وادي النقرة

المحطة رقم 8 مشروع
المحطة رقم 8 مشروع وادي النقرة
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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لوكيل وزارة الرى المهندس محمد على لسرعة التعامل مع الشكوى التى وردت على مواقع التواصل الإجتماعى من بعض المواطنين بقرية البراعم من عدم وصول مياه الرى نتيجة تعطل المحطة رقم 8 بمشروع وادى النقرة التابع لمركز ومدينة نصر النوبة.

وقد أفاد وكيل وزارة الرى بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان فقد تم المتابعة الميدانية والتواجد الفورى فى موقع الشكوى حيث تبين أن محطة رقم 8 غير معطلة، وتعمل بالطاقة والكفاءة المطلوبة لرى الأراضى بزمام 10 ألاف و350 فدان، وتصرف المحطة 6.60 م3/ ث، كما أتضح أيضًا بأن الأراضى الزراعية الواردة بالشكوى خارج الزمام وهى عبارة عن تعديات، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ولفت إلى أنه بالنسبة لأراضى قرية البراعم فإنه يتم توفير مياه الرى لها من محطة رقم 7، وهى تعمل أيضًا بالطاقة والكفاءة المطلوبة، وأن عملية الرى للزراعات المختلفة تسير بحالة جيدة ومنتظمة.

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قرية البراعم مشروع وادي النقرة أخبار محافظة أسوان