قمة البريميرليج.. هالاند يقود كتيبة مانشستر سيتي في موقعة ليفربول

أعلن الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليفربول، فى قمة البريمرليج، وذلك بعد قليل على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل والكر، مانويل أكانجي، ناثان أكي.

خط الوسط:رودريغو هيرنانديز، جون ستونز، فيل فودين، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، جوليان ألفاريز.

خط الهجوم: إيرلنج هالاند.



ويعلم كل فريق قيمة تلك المباراة، خصوصًا وأنها ستؤثر بشكل كبير على موقف الفريقين بسباق المنافسة على اللقب هذا الموسم، حيث يحتل ليفربول الوصافة "المؤقتة" بـرصيد 63، بعد ان احتل ارسنال الصدارة بفارق نقطة وزيادة مباراة، بينما يقع مانشستر سيتى فى المركز الثالث برصيد 62 نقطة.