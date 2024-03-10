الدورى الفرنسى.. سان جيرمان يتعادل مع ستاد ريمس

انتهى لقاء فريق باريس سان جيرمان، مع نظيره ستاد ريمس، بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

أحرز ثنائية باريس سان جيرمان اللاعب يونس عبد الحميد الذى سجل هدف في مرماه فى الدقيقة الـ 17، وبعدها بدقيقتين سجل جونزالو راموس الهدف الثانى فى الدقيقة الـ 19، بينما افتتح اللاعب مارشال مونيتسي التهديف فى اللقاء ولفريق استاد ريمس فى الدقيقة السابعة من بداية المباراة، وجاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب عمر دياكيتيفى الدقيقة الـ 45 من عمر اللقاء.

بهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده ليصبح رصيد فريق سان جيرمان 56 نقطة فى الصدارة، بينما أصبح رصيد ستاد ريمس 35 نقطة فى المركز التاسع.