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الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جهاز الفراعنة: المنتخب لن يقف على لاعب واستبعاد محمد صلاح تنفيذًا لرغبته

جهاز المنتخب
جهاز المنتخب
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أكد الكابتن حسام حسن المدير الفني  للفراعنة، أن منتخب مصر لن يتوقف على أي لاعب. 
جاء هذا علي هامش المؤتمر الصحفي الذي يعقده الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، لإعلان قائمة الفريق استعدادًا لمعسكر شهر مارس الذي ينطلق ١٣ مارس الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها  في الإمارات. 
وتم استبعاد محمد صلاح كابتن منتخب مصر والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بناء علي رغبة اللاعب وفريقه رغم مشاركته فى المباراة السابقة كبديل ووجوده فى قائمة ليفربول اليوم امام مانشستر سيتي. 
وقال ابراهيم حسن مدير المنتخب ان استبعاد محمد صلاح جاء بناء علي رغبته 
واللاعبون الـ ٢٥ هم:
محمد عواد 
محمد أبو جبل 
المهدي سليمان 
مصطفى شوبير 
محمد هاني 
أكرم توفيق 
محمد حمدي 
محمد شكري 
أحمد حجازي 
رامي ربيعة
محمد عبد المنعم 
أحمد رمضان بيكهام 
مروان عطية 
حمدي فتحي 
إمام عاشور 
محمد مجدي أفشة 
أحمد نبيل كوكا 
محمود تريزيجيه 
مصطفى فتحي 
حسين الشحات 
عمر مرموش 
مصطفي محمد 
أحمد عاطف 
محمد شريف 
محمد الشامي

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