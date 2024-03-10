رئيس سفاجا يجتمع بمديري التموين والإنتاج والتعاون لضبط الأسعار وعدم الاحتكار

عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اجتماعا مع مديري إدارة التموين وإدارة الإنتاج والتعاون بالديوان والعلاقات عامة، بحضور ا عبد الحميد مساعد رئيس المدينة لتنسيق معرض للسلع الغذائية "أهلا رمضان" ومناقشة ضبط الأسعار والقضاء على الاحتكار.

وأوضح رئيس المدينة أن المعرض يشمل السلع الغذائية، وخضروات وثلاجات مجمدات للطيور والدواجن.

وخلال الاجتماع وجه رئيس المدينة، وضع خطة عمل أسبوعية بتكثيف الحملات التموينية بصفة يومية ومستمرة على المخابز البلدية بنطاق المدينة وإعداد تقرير يومي بالمجهودات المبذولة في هذا الشأن ومحاسبة المقصرين والمتخاذلين في تنفيذ التكليفات والتنسيق المستمر بين مديري مكاتب التموين وشن حملات تموينية على الأسواق والمخابز البلدية.

وأكد شعبان ضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه بالعبث بمقدرات الدولة وقوت الشعب مع أي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها، أو أي تلاعب برغيف الخبز من حيث الوزن والجودة داخل المدينة...

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