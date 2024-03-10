انتشار كثيف لقوات الاحتلال في محيط الأقصى تحسبا لحدوث اضطرابات مع بداية رمضان

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل ، اليوم الأحد، بانتشار كثيف لقوات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى تحسبا لحدوث اضطرابات مع بداية شهررمضان.

من جانبه، قال رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو إنه سيُسمح للمصلين بدخول المسجد الأقصى خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بعدد مماثل لما كان عليه الحال في السنوات السابقة، مؤكدا على كفالة حرية العبادة مع الحفاظ على "متطلبات الأمن والسلامة".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء الماضي في بيان أنها ستسمح بوصول العدد نفسه من المصلين إلى الحرم القدسي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان "كما في السنوات السابقة".

وفي خضم الحرب الدائرة في غزة، أوضحت الحكومة أن عدد المصلين الذين سيسمح لهم بدخول الحرم القدسي سيعاد تقييمه أسبوعياً بناء على معايير أمنية.