ضبط 6 الاف زجاجة زيت و٤طن أرز بالعاشر من رمضان

شنت إدارة التموين بالعاشر من رمضان ، برئاسة المهندس مصطفي عبدالقادر ،مدير إدارة تموين العاشر اليوم ، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية برئاسة مصطفي بيومي، وقطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة عاطف عراقي، حملة تموينية مكبرة علي الأسواق بالعاشر من رمضان ، لضبط الأسعار ومنع إحتكار التجار ووصول الدعم لمستحقية.

شارك في الحملة محمد سعد، رئيس الرقابة التموينية وكذلك قطاع التموين جنوب الشرقية، برئاسة عاطف عراقي ،وقطاع تموين وسط الشرقية، برئاسه مصطفى الشحات، وكلا من عاطف مرقص ومجدي فرج وأبوطالب صلاح الدين.

أسفرت الحملة عن ضبط، عدد 393 علبه سجاير مختلفه الانواع بدون فواتير ومجهوله المصدر, عدد 6000 زجاجه زيت وكذلك عدد 70 شيكاره أرز زنه الواحده 10 كيلو جرام باجمالي وزن 700 كيلو جرام، كما تم ضبط 13 شيكاره ارز زنه الواحده 25 كيلو جرام باجمالي وزن 325 كيلو جرام ارز بدون فواتير ومجهول المصدر.

وأكد المهندس مصطفي عبدالقادر، ان الحملات مستمرة دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى أمن واستقرار الاسواق وحماية حق المواطن ، موجها بأتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم التهاون او التراخي في حق المواطن وذلك طبقا لتوجيهات وكيلة وزارة التموين بالشرقية فايزة عبدالرحمن ، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.





ضبط 6 الف زجاجة زيت و٤ طن أرز مهرب بحملة تموينية بالعاشر من رمضان

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