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الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وصول ناقلة غاز مسال ضخمة إلى أرصفة ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال (PALU LNG  ) والتى ترفع علم مالطا و يبلغ طولها 294 مترا و بعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60502 طن من الغاز المسال  و السفينة  ( HERO SD ) و التي ترفع علم تنزانيا ويبلغ طولها 150 م وعرضها 26 م القادمة من أوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 6496 طن من القمح لصالح القطاع الخاص و كذلك السفينة  ( ANTHOS ) و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28323 طن تشمل : 515 طن علف و 4261 طن رمل و 1755 طن يوريا و 21792 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48509 طن تشمل :  14157 طن قمح و 12192 طن خردة و 3430 طن ابلاكاش و 8700 طن حديد و 860 طن زيت طعام و 3470 ذرة و 1400 طن فول صويا و 4300 طن كسب صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 254 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 413 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5119 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 56022 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 81380 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3724 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و امبابة و كوم ابو راضي ،   و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 45 حاوية 20 قدم قادم من السخنة ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5844 شاحنة .

حركة ميناء دمياط جمارك ميناء دمياط تداول 18 سفينة حاويات دمياط