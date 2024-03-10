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الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المشدد 5 سنوات لشخصين في حيازة سلاح أبيض بالقاهرة

ارشيفيه
ارشيفيه
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قضت جنايات القاهرة بالسجن المشدد ٥ سنوات لشخصين في سرقة الهواتف  وحيازة سلاح أبيض مطواه فى السلام.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  ضبط شخصين حال إستقلالهم دراجة مسروقة بدائرة القسم وبتفتيشهما عثر بحوزتهما هاتفين محمول من متحصلات واقعة سرقة لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية بأسلوبى "الخطف، وتوصيل الأسلاك" بإستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما وسلاح أبيض بهدف الدفاع عن النفس.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب  ٥  وقائع سرقة ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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