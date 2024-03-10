قمة البريميرليج.. ليفربول يبحث عن استعادة اللقب والسيتي يرفع شعار الثلاث نقاط

يستضيف ملعب "آنفيلد"، قمة الدورى الإنجليزى بين فريق ليفربول ، ونظيره مانشستر سيتى ففى تمام السادسة إلا ربع ، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة "البريميرليج".



وكانت قمة الدور الأول قد جمعت بينهما على ملعب "الاتحاد"، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، أحرز هالاند للسيتى، وأرنولد لليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر "البريميرليج".



ويبحث كل فريق فى تلك المواجهة عن الثلاث نقاط، والتربع منفردًا على قمة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى.



ويعلم كل فريق قيمة تلك المباراة، خصوصًا وأنها ستؤثر بشكل كبير على موقف الفريقين بسباق المنافسة على اللقب هذا الموسم، حيث يحتل ليفربول الوصافة "المؤقته" بـرصيد 63، بعد ان احتل ارسنال الصدارة بفارق نقطة وزيادة مباراة، بينما يقع مانشستر سيتى فى المركز الثالث برصيد 62 نقطة.

ويأمل ابناء الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي لقتناص الثلاث نقاط من قلعة ليفربول وسط جماهيره، والصعود للصدارة، والحفاظ على لقب "البريميرليج".

بينما يطمح الريدز لاقتناص الفوز من أجل توسيع الفارق في القمة والاقتراب خطوات من استعادة اللقب اللقب الغائب عن خزائنة من الموسم 2019/2020.

