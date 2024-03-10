برلماني: توصيات الحوار الوطني تستهدف سرعة تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لوضع التوصيات النهائية للمحور الاقتصادي لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي يستهدف سرعة تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يسعى إلى وضع أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق مكاسب لصالح المواطن المصري، والمساهمة في النهوض بالأوضاع الاقتصادية وإيجاد حلول أعمق تتناسب مع متغيرات الأحداث الإقليمية والعالمية لبناء اقتصاد قوي قادر على الصمود خاصة أن الفترة الحالية تشهد ميلاد نظام اقتصادى جديد.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التوصيات ستركز على الملفات الحيوية والتى تشغل الشارع المصرى فى الوقت الحالى، وتتمثل فى التضخم، ارتفاع الأسعار، عجز الموازنة، سياسة ملكية الدولة، الاحتكار، العدالة الاجتماعية وتحديات الاستثمار وتعزيز النهوض بهذا الملف على وجه التحديد.

وتابع النائب عمرو عكاشة، أن مجلس أمناء الحوار الوطني وضع أفكاراً لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وكيفية مساعدة المواطنين على مجابهة تلك الظروف وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التوصيات ستسهم في وضع آليات الاهتمام بالقطاع الصناعى لتطوير المنتج المحلى من حيث الكفاءة وتوطين الصناعة وتحسين كفاءة الأيدى العاملة، بالإضافة إلى دور الدولة فى الفترة الراهنة فى تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجية العامة للنهوض بالاقتصاد.