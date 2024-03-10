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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

سموحة يستضيف سيراميكا في الدوري الممتاز

ارشيفية
ارشيفية
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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لتحقيق الفوز عندما يستضيف سيراميكا كليوباترا، عصر اليوم الأحد، على ملعب “الإسكندرية ”، ضمن منافسات الجولة ال١٦ من مسابقة الدوري الممتاز. 

يدخل أصحاب الأرض المباراة في المركز  التاسع بجدول ترتيب المسابقة برصيد ١٤ نقطة، لذا  يأمل الفريق الساحلي في استغلال عامل الأرض لتحقيق الفوز ومنافسة الكبار على المراكز المتقدمة .

ويرغب أحمد سامي المدير الفني للفريق  العودة مجددا للانتصارات  خاصة وانه لم يحقق اي فوز في أخر  ٤ مباريات. 

وفي المقابل يدخل الفريق القاهري المباراة في المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد ٢١ نقطة ويسعى ايمن الرمادي لتحقيق الفوز على امل الدخول في المربع الذهبي للدوري

يدير المباراة نادر قمر الدولة، ويساعده أحمد لطفي وعدي عيد ومعهم محمود وفا كحكم رابع، ومحمود ماصف حكم فيديو، ووليد عبدالرازق مساعد حكم فيديو

سموحة سيراميكا كليوباترا الدوري