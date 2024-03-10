«زيزو» خارج حسابات جهاز منتخب مصر في معسكر الإمارات

أصبح أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك خارج حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك والخروج من المباراة وشارك شيكابالا بديلا له.



ووضع اللاعب قدمه في جبيرة ومدة غيابه عن الفريق 21 يوما وسيخضع اللاعب خلال الساعات المقبلة لاشعة جديدة لتحديد مدى الإصابة والاطمئنان على أوتار الركبة.



وتواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر مع الجهاز الفني لنادي الزمالك لمعرفة مدى الإصابة التي تعرض لها عقب انتهاء المباراة.

ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، اليوم الأحد، عن قائمة الفريق لمعسكر شهر مارس الذي يشارك المنتخب خلاله في دورة ودية مع منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، بدولة الإمارات.

ويعقد التوأم حسام وإبراهيم حسن مؤتمرًا صحفيا في الساعة الثانية ظهر اليوم الأحد بمقر اتحاد الكرة للحديث عن التفاصيل الخاصة بمعسكر مارس.