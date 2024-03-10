ads
الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

42 حزبًا سياسيًا يعلنون دعمهم للشرطة تقديرًا للعطاء والتضحية

تحالف الأحزاب المصرية
تحالف الأحزاب المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزب سياسي في اجتماعه برئاسة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام التحالف، دعمهم ومساندتهم الكاملة للشرطة وتقديرهم الكبير لعطاء الشرطة وتضحياتها من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.


وأكد النائب تيسير مطر، أن الشرطة المصرية تقوم بدور كبير في حماية أمن الوطن والمواطن وأن سلعة الأمن هي أغلى سلعة ينعم بها المواطن المصري ولولا الأمن والأمان التي تنعم بها مصر ما نما الاستثمار على أراضيها وما تم توقيع مشروع استثماري كبير هو الأول من نوعه في مصر مثل مشروع رأس الحكمة.


ووجه النائب تيسير مطر باسمه ونيابة عن جميع رؤساء أحزاب التحالف التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية وصقور مصر من رجال المخابرات العامة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع قيادات ورجال وضباط وجنود الشرطة وبصفة خاصة رجال جهاز الأمن الوطني على ما يقومون به من دور كبير لإجهاض كافة المخططات الإرهابية والعدائية ضد مصر.

كما حيا رؤساء أحزاب التحالف أرواح شهداء الشرطة والجيش بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، ووجهوا رسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

تحالف الأحزاب المصرية احتفالات يوم الشهيد يوم الشهيد النائب تيسير مطر الشرطة المصرية