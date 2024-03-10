42 حزبًا سياسيًا يعلنون دعمهم للشرطة تقديرًا للعطاء والتضحية

أعلن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزب سياسي في اجتماعه برئاسة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام التحالف، دعمهم ومساندتهم الكاملة للشرطة وتقديرهم الكبير لعطاء الشرطة وتضحياتها من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.



وأكد النائب تيسير مطر، أن الشرطة المصرية تقوم بدور كبير في حماية أمن الوطن والمواطن وأن سلعة الأمن هي أغلى سلعة ينعم بها المواطن المصري ولولا الأمن والأمان التي تنعم بها مصر ما نما الاستثمار على أراضيها وما تم توقيع مشروع استثماري كبير هو الأول من نوعه في مصر مثل مشروع رأس الحكمة.



ووجه النائب تيسير مطر باسمه ونيابة عن جميع رؤساء أحزاب التحالف التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية وصقور مصر من رجال المخابرات العامة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع قيادات ورجال وضباط وجنود الشرطة وبصفة خاصة رجال جهاز الأمن الوطني على ما يقومون به من دور كبير لإجهاض كافة المخططات الإرهابية والعدائية ضد مصر.

كما حيا رؤساء أحزاب التحالف أرواح شهداء الشرطة والجيش بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، ووجهوا رسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.