الشرطة الإسرائيلية تعلن عدم قانونية الاحتجاجات المناهضة للحكومة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن الاحتجاجات المناهضة للحكومة أسفرت عن حالات دفع واعتقالات، كما قام متظاهر بإلقاء قنبلة دخان في شارع كابلان في مدينة تل أبيب.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، تمت الموافقة على المظاهرة، لكن المتظاهرين وصلوا وتحركوا نحو منطقة كابلان دون تنسيق مع الشرطة، وبدأوا في إعاقة حركة المرور وتحريك الحواجز، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وقالت الشرطة، في بيان، إن قوات الأمن المنتشرة بالفعل في المنطقة أجلوا المتظاهرين من كابلان واعتقلت متظاهر مشتبها به في إلقاء قنبلة دخان لاستجوابه في الواقعة.