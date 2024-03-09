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السبت 09 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الشرطة الإسرائيلية تعلن عدم قانونية الاحتجاجات المناهضة للحكومة

قنبلة دخان
قنبلة دخان
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن الاحتجاجات المناهضة للحكومة أسفرت عن حالات دفع واعتقالات، كما قام متظاهر بإلقاء قنبلة دخان في شارع كابلان في مدينة تل أبيب.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، تمت الموافقة على المظاهرة، لكن المتظاهرين وصلوا وتحركوا نحو منطقة كابلان دون تنسيق مع الشرطة، وبدأوا في إعاقة حركة المرور وتحريك الحواجز، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وقالت الشرطة، في بيان، إن قوات الأمن المنتشرة بالفعل في المنطقة أجلوا المتظاهرين من كابلان واعتقلت متظاهر مشتبها به في إلقاء قنبلة دخان لاستجوابه في الواقعة.

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