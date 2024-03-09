غدًا.. شيرين عبدالوهاب تستأنف على حكم تغريمها في قضية الشاعر

كشف محامي النجمة شيرين عبدالوهاب أنه سوف يستأنف غدًا الأحد على حكم تغريمها الذي صدر اليوم السبت من محكمة جنح الشيخ زايد، مشيرًا إلى أن هذا الحكم أول درجة المحكمة وأن المحكمة رفضت الدعوى المدنية وتم إحالتها للمحكمة المختصة.

وأضاف محامي شيرين في بيان صحفي أن المحكمة أصدرت اليوم السبت حكماً بتغريم شيرين 5 آلاف جنيه، وأن هذا الحكم ليس نهائياً فهو في أول درجة من درجات التقاضي، مؤكداً أن “شيرين”، كلها ثقة في القضاء المصري العادل، وأن طلب الاستئناف سوف يتم تقديمه غداً ، وسوف يتم كافة المستندات في جلسة الاستئناف .

وأوضح أن هناك 4 قضايا أخرى تنظرها المحاكم كانت شيرين عبدالوهاب قد قامت برفعها ضد محمد الشاعر .

يشار إلى أن أول جلسة في قضية محمد الشاعر ضد شيرين لم يحضر فيها محامي الشاعر، فيما حضر محامي شيرين، وقام بتقديم كافة المستندات التي تثبت براءة موكلته ، وبالفعل تم حجز القضية للحكم في جلسة يوم السبت الماضي الموافق 2 مارس الجاري .

ولكن شيرين فؤجئت بأن القضية عادت مرة أخرى للمرافعة عن طريق تقديم طلب فتح باب مرافعة من محامي اخر للفنانة شيرين بدون علمها وبدون موافقتها أو طلبها ، وتزامن هذا الطلب مع طلب فتح باب المرافعة من محامي الشاعر ، وعندما فوجئت الفنانة شيرين بذلك طلبت منه عدم التدخل وقامت بالغاء توكيله .

وفي جلسة اليوم "السبت 9 مارس"صدر الحكم بالغرامة وهذا حكم اول درجة من درجات التقاضي ، بالإضافة لرفض الدعوة المدنية وإحالتها للمحكمة المختصة ، لتبدأ "شيرين ومحاميها" في تقديم طلب الاستئناف غداً "الأحد" .