محمد الحصري يستعرض إنجازات PEND في مجال تكنولوجيا تبادل المعلومات

تحدث محمد الحصرى مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة pend أول شركة متخصصة في web3.0 الأنترنت المستقبلي عن طريقة مشاركة المعلومات والبيانات وأهمية الاستفادة منها بشكل آمن،

وشرح أهمية تكنولوجيا “البلوك تشين” في حفظ وتداول البيانات وإتاحتها بعدة تطبيقات مثل بناء الهوية الرقمية والتي تسهل على العديد من الكيانات الوصول الآمن إلى البيانات بدون المساس بسلامة البيانات.

وعن تأسيس شركته ومشوارها وبداية معرفته بعلاقة المعاملات المالية والتكنولوجيا وكيفية تحقيق الاستفادة من الربط بينهما ومدى الصعوبات التي كانت في بداية الأمر

جاء ذلك على هامش مشاركته في جلسات مؤتمر الأمن السيبراني CSIS والذي عقد بالقاهرة.

وتطرق للحديث عن المشروع الجديد الذي يستعد لإطلاقه في الفترة القادمة حيث يعمل على بناء معبر جديد لربط نسخة الأنترنت الحالي Web2.0 ونسخة الأنترنت المستقبلي Web3.0 والذي سيتم من خلاله توحيد المجهودات في القطاعات المختلفة والعمل على تحقيق المزيد من الخصوصية والأمان والثقة في أطار قانوني، وذلك في ظل التطور التكنولوجي المستمر والتحول الرقمي للدولة في كل مؤسساتها وقطاعاتها.

وعبر الحصري عن امتنانه بالتعاون الذي تم بين شركة PEND والشركة المصرية للأتصالات لبناء الثقة والشفافية بين الشركات والمؤسسات المصرية وتوعيتها بأهمية الحفاظ على البيانات وتبادل المعلومات وتحفيزها على استخدام تقنية “البلوك تشين” والتي تتميز باعتبارها تقنية عابرة للحدود لا تعرف الحدود الوطنية، وتتميز بإنجاز المعاملات ونقل الأموال بأمان بدون وسيط.