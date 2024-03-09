العراق.. السيطرة على مخازن أسلحة لـ"داعش" بديالي في عملية مشتركة للجيش والشرطة

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم السبت، السيطرة على مخازن أسلحة تابعة لتنظيم داعش في ديالي، في عملية مشتركة لقوات الجيش والشرطة الاتحادية، ضمن عمليات (وعد الحق)، التي أطلقتها الدولة لملاحقة خلايا "داعش" وقتل عناصره " المنهزمة ".

وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية أنه "استمرارا لعمليات (وعد الحق) في مرحلتها الثالثة وانطلاقا من قرار قيادة العمليات المشتركة بتطهير الأرض ومن عليها في ديالي، تحركت قطعاتنا المسلحة في الجيش والحشد والشرطة الاتحادية ضمن قطاع عمليات ديالى وكبدت الإرهاب وأوكاره ومضافاته المزيد من الخسائر في المعدات ومختلف أنواع الأسلحة وتدمير كهوف وكميات كبيرة من المواد اللوجستية التابعة للإرهاب التكفيري"، مضيفة أنه "ما زالت عمليات وعد الحق الثالثة مستمرة".

وتشن القوات الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات نوعية لتطهير البلاد من بقايا خلايا تنظيم داعش الإرهابي.