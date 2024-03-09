مؤسسة Pearson والمجلس الثقافي البريطاني يكرمان أفضل المتعلمين

كرمت مؤسسة Pearson والمجلس الثقافي البريطاني أفضل المتعلمين خلال حفل جوائز Pearson للمتعلمين المتميزين (جوائز OPLA)، الذي أُقيم في القاهرة بحضور السفير البريطاني لدى مصر، غاريث بيلي، ومدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، مارك هوارد، وكاثرين بوث، المديرة الإقليمية لمؤهلات مدارس Pearson. تمنح جوائز OPLA للطلاب الذين يحققون نتائج متميزة في امتحانات iPrimary وiLowerSecondary وشهادة GCSE الدولية وشهادة المستوى A الدولي لدى Pearson Edexcel.

تشمل الجوائز الاحتفاء بإنجازات متعلمي المدارس الثانوية في امتحانات شهادة GCSE الدولية لعام 2023، إلى جانب تقدير المعلمين والمدارس المساهمة في نجاح هؤلاء الطلاب ذوي الأداء العالي. قدَّم السفير البريطاني لدى مصر، غاريث بيلي، إعجابه بتفاني مؤسسة Pearson في إيجاد تجارب تعلم مؤثرة على مستوى العالم، مؤكدًا دور التعليم في تحقيق التقدم وتعزيز التفاهم العالمي.

وأكد دعم المجلس الثقافي البريطاني للمساعي التي تعزز التبادل الثقافي والفرص التعليمية. تسهم جوائز OPLA في مبادرات الحكومة المصرية لتحسين بيئة التعليم وتحقيق التنمية المستدامة، وتلتزم بمعايير الجودة العالمية للمحافظة على قوة المجتمع المصري. تُقسم جوائز OPLA إلى ثلاث فئات، وهي أعلى درجة عالمية وأعلى درجة في أفريقيا وأعلى درجة في مصر، بهدف إلهام الطلاب لتحقيق التميز التعليمي.

من جهتها، أكدت كاثرين بوث، المديرة الإقليمية لمؤهلات مدارس Pearson، أهمية دعم التعليم والمتعلمين لتحقيق التقدم في مصر، مُشيرة إلى أن الاستثمار في التعليم يمكن أن يؤثر بشكل كبير على تطوير الدولة.

وأكد مارك هوارد، المدير القطري في المجلس الثقافي البريطاني، فخرهم بتكريم 70 شابًا مصريًا خلال الحفل، مُشيرًا إلى أن الطلاب أظهروا أداءً استثنائيًا وتفانيًا في دراستهم.