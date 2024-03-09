السكك الحديدية: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط مع بداية رمضان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بما يتماشى مع مواعيد شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك إعتبارا من يوم الإثنين الموافق 11/3/2024 أول أيام شهر رمضان وهي كالتالى:

- تعديل ميعاد قطاري 147 و138 ركاب الفيوم / الواسطي والعكس كالجداول المرفقة .

- تعديل ميعاد قطار 2103 ( خدما التبين ) كالجدول المرفق .

- تأخير قيام قطار 268 ركاب المنصورة / طنطا ليقوم من المنصورة الساعة 13.25 بدلا من الساعة 13.00 ليصل طنطا الساعة 14.55 بدلا من الساعة 14.35 .

- إضافة مقرر وقوف لقطار 297 اكسبريس طنطا / المنصورة بمحطتي منية شنتناعياش و صفط تراب.

بانتهاء شهر رمضان المعظم تعود هذه القطارات لمواعيدها الحالية.