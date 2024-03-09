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السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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السكك الحديدية: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط مع بداية رمضان

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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 أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بما يتماشى مع مواعيد شهر رمضان الكريم.
جاء ذلك إعتبارا من يوم الإثنين الموافق  11/3/2024  أول أيام شهر رمضان وهي كالتالى: 
- تعديل ميعاد قطاري 147 و138 ركاب الفيوم / الواسطي والعكس كالجداول المرفقة .
- تعديل ميعاد قطار 2103 ( خدما التبين ) كالجدول المرفق .
- تأخير قيام قطار 268 ركاب المنصورة / طنطا ليقوم من المنصورة الساعة 13.25 بدلا من الساعة 13.00 ليصل طنطا الساعة 14.55 بدلا من الساعة  14.35 .
- إضافة مقرر وقوف لقطار 297 اكسبريس طنطا / المنصورة بمحطتي منية شنتناعياش و صفط تراب.
بانتهاء شهر رمضان المعظم تعود هذه القطارات لمواعيدها الحالية.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات رمضان مواعيد شهر رمضان