رصف وتطوير الشوارع والطرق الداخلية بمركز ديرب نجم بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة تنفيذ خطة الرصف للعام المالي 2023 /2024 م ، لشوارع ديرب البلد حيث تم الإنتهاء من المرحلة النهائية لرصف شوارع حي وسط ديرب البلد ، وذلك ضمن الشوارع المدرجه بالخطه و تشمل رصف الشوارع بحي القوصلة بعدد ( ١٠ ) شوارع بطول ٣ كم و حي مبارك بعدد ( ١١ ) شارع بطول ٢.٥ كم و ديرب البلد بعدد شوارع ( ١٢ ) شارع بطول ٢ كم دخلوها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.