ads
السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رصف وتطوير الشوارع والطرق الداخلية بمركز ديرب نجم بالشرقية

رصف وتطوير الشوارع
رصف وتطوير الشوارع والطرق الداخلية بمركز ديرب نجم بالشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة تنفيذ خطة الرصف للعام المالي 2023 /2024 م ،  لشوارع ديرب البلد حيث تم الإنتهاء من المرحلة النهائية لرصف شوارع حي وسط ديرب البلد  ، وذلك ضمن الشوارع المدرجه بالخطه و تشمل رصف الشوارع بحي القوصلة بعدد ( ١٠ ) شوارع بطول ٣ كم و حي مبارك بعدد ( ١١ ) شارع بطول ٢.٥ كم و ديرب البلد بعدد شوارع ( ١٢ ) شارع بطول ٢ كم دخلوها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية بالشرقية ديرب نجم رصف وتطوير الشوارع بديرب نجم