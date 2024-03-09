"نريد حصد كل شيء".. صلاح يُشعل حماس جماهير ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي

أكد النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، رغبة فريقه الجامحة في حصد جميع البطولات المتاحة هذا الموسم، قبل مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة غدًا في الدوري الإنجليزي.

شدد صلاح، في تصريحات نشرها موقع ناديه ليفربول، على أهمية العمل العقلي في تحقيق النجاح، معتبراً أنه أصعب بكثير من العمل الجسدي، وأضاف: "أمارس تمارين ذهنية لمدة 15 دقيقة كل يوم، إنها صعبة للغاية، لكنها ضرورية لتطويري كلاعب."

وكشف صلاح أنه يتخيل 90% من أهدافه قبل تسجيلها، وقال: "أستمر في تكرار ما أريد أن يحدث في ذهني، وأحيانًا يعمل، وأحيانًا لا."

وعن شعوره بالمقارنة مع الفريق قبل عامين، قال صلاح: "لا أريد التقليل من شأن اللاعبين السابقين، لكن الفريق الحالي مختلف، اللاعبون متعطشون للغاية للفوز، ولدينا فرصة جيدة لحصد كل شيء."

وختم صلاح تصريحاته قائلاً: "لا نملك ما نخسره، لذلك سنبذل قصارى جهدنا ونرى ماذا سيحدث."

يحتل محمد صلاح المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفًا، خلف هالاند (18 هدفًا) وأولي واتكينز (16 هدفًا).

تُقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي غدًا على ملعب "آنفيلد" في لقاء حاسم على صراع لقب الدوري الإنجليزي.