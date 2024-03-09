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السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

حسام حسن يقرر ضم الشحات لقائمة معسكر الإمارات

حسام حسن
حسام حسن
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قرر حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، على استدعاء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، لقائمة المنتخب الوطني، استعدادًا لخوض بطولة الإمارات الودية، والتي يبدأها الفراعنة أمام نيوزيلندا يوم 22 مارس الجاري، ويشارك فيها أيضا منتخبي تونس وكرواتيا.
يأتي ذلك بعد اداء اللاعب القوى خلال الفترة الماضية وبعد مستواه الرائع في مباراة نهائي كأس مصر التي جمعت قطبي الكرة المصرية مساء امس في السعودية. 
وكان قد اعلن العميد قائمة اللاعبين المحترفين ادورة الامارات منذ ايام قليلة ويتبقي القائمة النهائية التي سيتم الاعلان عنها خلال ساعات قليلة.

العميد حسام حسن حسين الشحات