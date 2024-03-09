محافظ الجيزة: إعادة ضخ المياه لتصل تدريجيًا لمناطق عمرو بن العاص بالكامل

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال انتهاء ربط خط المياه الجديد قطر ٢٠٠ مم من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

ولفت إلى أن الأعمال تساهم في تحسين الضغوط بمنطقة (عمرو بن العاص- كفر طهرمس وعددًا من الشوارع الحيوية بمنطقة فيصل) وذلك في إطار جهود استقبال شهر رمضان المبارك وضمان عدم تأثر الخدمة خلال الشهر الفضيل للتسهيل على المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعادة ضخ المياه لتصل تدريجيًا لمناطق "عمرو بن العاص بالكامل من شارع فيصل حتى شارع المنشية، الصفا والمروة، الطوابق".

وقد دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال وعودة المياه بصورة طبيعية.