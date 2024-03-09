"المؤتمر": يوم الشهيد سيظل خالدا في التاريخ ولن ننسى شهدائنا ونستلهم منهم التضحية والفداء

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاحتفال بيوم الشهيد والذي يوافق 9 مارس من كل عام، يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لجنود مصر الأوفياء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على أمن الوطن وأن التاريخ حافل ببطولات وأمجاد القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشاركة فى الاحتفال بهذا اليوم الخالد فى تاريخ الدولة المصرية يعكس أهمية خاصة حيث تستعيد فيه مصر بطولات وأمجاد قواتها المسلحة وتحيي أرواح شهدائها الذين قدموا حياتهم هدية فداء للوطن، وفى نفس الوقت يبعث رسالة دعم وطمأنينة لهم بأن الدولة المصرية لم ولن تتخلى عن دعمهم وأنهم سيظلون دائماً في قلب وعقل الوطن، مشيدًا بتخليد ذكراهم وبطولاتهم والاحتفاء بها.

وأشار السعيد غنيم، إلى أن شهداء مصر قدموا دماءهم وأرواحهم من أجل أن تحيا مصر، قائلا:" لولا تضحيات شهداء مصر من القوات المسلحة والشرطة، لم نكن نستطيع تحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن وكذلك القضاء على الإرهاب، ونستلهم من بطولاتهم التضحية والفداء، موجها التحية لأرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، ومهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والشرطة المصرية، بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم الخالد فى تاريخ الدولة المصرية.