طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات عنيفة وسط مدينة رفح الفلسطينية

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارة جوية عنيفة على وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة جوية على محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق مدينة خان يونس، وقامت قوات الاحتلال بقصف مدفعي على أطراف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أطلق الاحتلال قنابل إنارة في سماء المخيم.

ومنذ قليل، استشهد مواطنين فلسطينيين، وعدد من الجرحى جراء إطلاق جيش الاحتلال النار على منتظري المساعدات عند دوار الكويت بمدينة غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 3 أطفال فلسطينيين في مجمع الشفاء الطبي بسبب سوء التغذية والجفاف، وأن حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف تزايدت إلى 23 شهيدًا في قطاع غزة.

ويستمر الاحتلال في استهداف الفلسطينيين واقتحام المدن والبلدات الفلسطينية، واندلعت، أمس الجمعة، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في قريتي جلبون ورمانة، واقتحمت قوات الاحتلال، قرى وبلدات في محافظة جنين.