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السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

اصطدم بعمود إنارة.. التصريح بدفن جثة قائد سيارة ملاكي في إمبابة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها، حول اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة أسفر عن مصرع سائقها بكورنيش النيل بمنطقة إمبابة، وأجرى فريق من رجال التحقيق المعاينة التصويرية للجثة، وصرحت بدفنها عقب ورود تقرير من الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمانه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية.. بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بنشوب حريق داخل سيارة ووجود متوفي بكورنيش النيل بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق الذي خلف مصرع قائد السيارة، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة واصطدامها بعمود إنارة واشتعال النيران ووفاة قائدها، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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