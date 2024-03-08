برلماني : وزارة البترول نجحت في تأمين احتياطيات مصر من الطاقة

قال النائب علاء عبدالنبي ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، إن وزارة البترول نجحت في تأمين احتياطيات مصر من الطاقة ، بزيادة معدلات الإنتاج وهو ما انعكس علي توفير مليارات الدولارات التي كانت تنفقها الدولة سنويا علي استيراد الغاز الطبيعي .

واكد عبدالنبي ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن الزيارة التي قامت بها لجنة الطاقة لعدد من حقول البترول ، كانت ناجحة واطمئت اللجنة علي مستقبل الطاقة في مصر ، بعدما استمع لشرح واف من وزير البترول وقيادات الوزارة عن جهود قطاع البترول لدعم الاقتصاد القومىة .



وأشاد عبدالنبي بجهود وزير البترول طارق الملا في زيادة أعمال البحث والاستكشاف وتنامى الاتفاقيات البترولية الجديدة وتطور تسويق الفرص البترولية لجذب استثمارات جديدة وذلك عبر بوابة مصر الرقمية للإنتاج والاستكشاف، والاستثمارات المنفذة فى تنمية حوالى 53 مشروع تنمية وإنتاج للبترول والغاز باستثمارات حوالى 579 مليار جنيه.



واكد عبدالنبي ، أن إعلان وزير البترول زيادة إنتاج البترول والغاز خلال عام 2022/2023 الي 73ر1 مليون برميل مكافئ يومياً ، انجاز كبير لافتا إلي أن الوزير استعرض أمام اعضاء لجنة الطاقة الاستثمارات والمشروعات المنفذة فى مجالات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات وإنتاج البتروكيماويات المتخصصة وزيادة سعات التخزين وإضافة موانئ بترولية جديدة وتطوير الموانئ القائمة وزيادة السعات وحجم التداول السنوى من خلالها، كما استعرض ما تحقق فى مشروع التوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعي فى السوق المحلى والذى نتج عنه تمتع حوالى 62 مليون مواطن بهذه الخدمة الحضارية كوقود فى الوحدات السكنية.

وأشاد عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب بالقفزة التى تحققت فى مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالوصول إلى أكثر من نصف مليون سيارة وزيادة عدد منافذ التموين بالغاز الطبيعي لتصل إلى قرابة الألف محطة حالياً تنتشر على المحاور والطرق المرورية لخدمة حائزى السيارات ودعم جهود التوسع في هذا النشاط.