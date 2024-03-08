أستاذ علوم سياسية: القاهرة تواصل جهودها لوقف إطلاق النار

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن القاهرة تواصل جهودها الكبيرة مع اقتراب شهر رمضان وتمارس ضغوطًا مع الشريكين القطري والأمريكي، من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

وأضاف فهمى خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، القاهرة تتحدث بمقاربة شاملة تبدأ بوقف إطلاق نار مرورًا بإجراءات بناء ثقة ثم حل الدولتين، ووصلنا إلى درجة متقدمة في هذا الإطار، ومنذ مفاوضات باريس 2 والاتصالات لم تنقطع، وتستكمل مصر مهامها وتعمل على التقريب بين وجهات النظر.

وتابع ، هناك أمور كثيرة متعلقة بإعادة تموضع وانتشار القوات الإسرائيلية والقوائم النهائية، وأسماء الأسرى الإسرائيليين، كما أن إسرائيل وضعت قوائم المحتجزين وحالتهم الصحية.