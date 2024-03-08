وفاء السيد: «نوارة» علامة فارقة في مشواري المسرحي.. ومحمد إمام يعيدني للسينما

قالت الفنانة وفاء السيد، إنها تجسد دور «نوّارة» الغجرية في مسرحية «قمر الغجر»، وهي شخصية مختلفة تُقدمها للمرة الأولى في مشوارها الفني، وتمثل نوّارة الصديقة الملازمة لبطلة العرض «قمر» طول الوقت، لدرجة عندما تقع «قمر» في حب الفنان التشكيلي «أمير» ابن الوزير، تقع نوارة أيضًا في حب «فادي» الصديق المقرب لـ«أمير».

وأضافت السيد: «الجديد بالنسبة لي هو الاستعراض والغناء على خشبة المسرح، لكنه ليس بجديد، فقد قدمت الغناء والاستعراض في السينما، إنما المسرح كانت المرة الأولى، وهذا ما يسعدني كثيرًا، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور».

وتابعت «السيد»، أن هذا الدور يختلف تمامًا من حيث اللهجة، والملابس، والاستعراض، والمكياج، والاكسسوار، فهو يمثل علامة فارقة في مشوارها المسرحي.

ووجهت الشكر لكل القائمين على هذا العرض والداعمين له بداية من المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وكل صناع العمل على رأسهم المخرج د. عمرو دوارة، الذي أتاح لها فرصة الوقوف على خشبة مسرح الدولة وخاصة «مسرح البالون» المقرب إلى قلبها، داعية جمهور المسرح لمشاهدة هذا العرض الممتع والمناسب لكل أفراد الأسرة المصرية.

وأكدت «السيد»، أنها تعود إلى السينما من جديد، مع الفنان محمد عادل إمام في عمل سينمائي سيعرض خلال الفترة المقبلة، وسوف ينال إعجاب المشاهدين، فكانت آخر مشاركة معه في فيلم «حسن ومرقص» عام 2008، وبدأت العودة من العام الماضي مع الفنان محمد هنيدي بفيلم «مرعي البريمو» عام 2023، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

ويعرض حاليا العرض المسرحي «قمر الغجر» على مسرح البالون، ومن إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن بطولة الفنانين: ميرنا وليد، وسيف عبدالرحمن، وآمال رمزي، ونهلة خليل، وسيد عبدالرحمن، وحسان العربي، وفتحي سعد، ووفاء السيد، وعلاء حسني، وبمشاركة أبطال الفرقة الغنائية الاستعراضية، ديكور د. محمد سعد، وأغاني سعيد شحاتة، والحان أحمد الناصر، واستعراضات محمد زينهم، وملابس د. مروة عودة، إضاءة أبو بكر الشريف، والعرض مأخوذ عن «قمر بنت الغجر» للكاتب محمود مكي خليل، كتابة وإخراج د. عمرو دوارة.