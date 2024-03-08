الدوري السعودي.. شوط أول سلبي بين الهلال والرياض

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الهلال والرياض، المقامة حاليًا على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وانتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، رغم محاولات لاعبي الزعيم العديدة على مرمى الرياض.

وشهد شوط اللقاء الأول، إهدار ركلة جزاء من الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، وذلك في الدقيقة 45+8، حينما تصدى لها كامبانيا حارس الرياض ببراعة.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 62 نقطة، بفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف حتى الآن، بينما يأتي الرياض في المركز الخامس عشر وفي رصيده 23 نقطة.

وبدأ الهلال، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد ــ علي البليهي ــ كاليدو كوليبالي ــ رينان لودي

خط الوسط: محمد كنو ــ سلمان الفرج – مالكوم

خط الهجوم: ميشايل ديلجادو – ألكسندر ميتروفيتش ــ عبدالله الحمدان.