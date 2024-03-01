موقف أحمد حجازي.. تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الهلال بالدوري السعودي

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الهلال، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق اتحاد جدة، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الهلال بملعب المملكة أرينا، في لقاء كلاسيكو الدوري السعودي الذي ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد أحمد حجازي في التشكيل الأساسي للعميد، حيث يقود خط الدفاع رفقة لويز فيليبي، ليواصل حجز مكانه في تشكيل المدرب جالاردو.

ويغيب المخضرم الفرنسي كريم بنزيما عن الاتحاد في مواجهة كلاسيكو الدوري السعودي للإصابة، ليبدأ المغربي عبدالرزاق حمدالله بجانب البرازيلي رومارينيو أساسيين.

ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 37 نقطة، بينما يتصدر الهلال الترتيب وفي رصيده 59 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: زكريا هوساوي - أحمد حجازي - لويز فيليبي - حسن كادش

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - فيصل الغامدي

وفي الهجوم: رومارينيو - عبدالرزاق حمدالله - مروان الصحفي.