أسعار الذهب العالمية تسجل رقمًا تاريخيًا غير مسبوق عند 2171 دولارا

استمرت الأونصة العالمية للذهب في تسجيل المزيد من المكاسب للجلسة الثامنة على التوالي، ليتجه سعر الذهب العالمي إلى تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ خمسة أشهر ليسجل مستوى تاريخي جديد خلال جلسة اليوم قبل صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الأهم هذا الأسبوع.

وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.4% لتسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2171 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2160 دولار للأونصة ليتداول وقت نشر التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2165 دولار للأونصة.

والذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 4.2 % وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ 5 أشهر، ليربح هذا الأسبوع قرابة 86 دولار في سعر الأونصة.

والارتفاع الكبير في أسعار الذهب الذي استمر لـ 8 جلسات متتالية بدون تصحيح مدعوم بعدة عوامل أهمها تزايد التوقعات بخفض البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة بداية من شهر يونيو القادم، وذلك بعد شهادة رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي والتي استمرت ليومين.

وقال باول: “إن البنك الاحتياطي الفيدرالي ليس بعيدًا عن اكتساب الثقة التي يحتاجها في ضمانة استدامة تراجع التضخم حتى يستطيع للبدء في خفض أسعار الفائدة، وهو ما قال إنه من المرجح أن يحدث في الأشهر المقبلة”.

وجاء ذكر خفض الفائدة من قبل باول خلال جزئي الشهادة خاصة مع استمرار الضغط عليه من اللجنة المصرفية في الكونجرس الأمريكي التي طالبته بخفض الفائدة قبل أن يتأثر قطاع العمالة بشكل تقوم معه الشركات بالتخلي عن العمالة.

وتقوم الأسواق الآن بتسعير خفض الفائدة لأول مرة من قبل الفيدرالي في شهر يونيو القادم بنسبة تصل إلى 75%، ليعمل هذا على زيادة حدة مكاسب الذهب خلال الأيام الماضي. حيث يعزز انخفاض الفائدة مكاسب الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.