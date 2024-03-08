8 مارس يوم المرأة.. "لاروش" أول امرأة تحصل على رخصة "طيار".. وغاندي يبدأ العصيان المدني.. واختفاء الطائرة الماليزية التي حيرت العالم

في مثل هذا اليوم 8 مارس شهد التاريخ العديد من الأحداث الفارقة والغريبة في نفس الوقت فما بين تفجيرات انتحارية وأحداث دموية وما بين أحداث وحقوق حصلت عليها المرأة "زي النهاردة".

8 مارس يوم المرأة

ونظرًا للعديد من الأحداث الفارقة في حياة نساء العالم، اختارت الأمم المتحدة يوم 8 مارس ليكون يومًا عالميًا للمرأة، وعلى الرغم من إقامة أول احتفال بيوم المرأة في 28 فبراير 1909 في مدينة نيويورك ونظمه الحزب الاشتراكي الأمريكي بناءً على اقتراح من الناشطة تيريزا مالكيل، إلا أن اختيار 8 مارس جاء بعد عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945، واعتمدته الأمم المتحدة في 1977 ليكون يومًا عالميًا للاحتفاء بالمرأة وتقدير جهود المرأة في المجتمع، والتعريف بإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.

ومن أشهر الحقوق التي حصلت عليها المرأة في هذا اليوم كان حصول أول امرأة فرنسية على رخصة "طيار"، وذلك في عام 1910ن عندما نجحت الطيارة الفرنسية ريموند دي لاروش في الحصول على الرخصة لأول مرة في التاريخ.

1930.. غاندي يبدأ العصيان المدني لانتزاع استقلال الهند عن بريطانيا

وفي 8 مارس 1930، بدأ الزعيم الهندي العصيان المدني وذلك لإجبار المملكة المتحدة على منح الاستقلال للهند.

ولعل العصيان المدني الذي قاده "غاندي" كان شرارة الثورة الحقيقية التي أشعلت حماس المواطنين الهنود للخروج ضد الاحتلال البريطاني للهند، وقام العديد من الحركات الثورية والوطنية في الهند، وأصبح عصيان غاندي مثال يحتذى به وأخذت عنه العديد من المقالات المحفزة والمبادئ التي اعتبرت فيما بعد مرجعا للعديد من الحركات الوطنية حول العالم حتى يومنا هذا.

واتخذ العصيان المدني بقيادة غاندي العديد من المراحل والأشكال، فكان أول أشكاله مقاطعة الأقمشة الأجنبية، وجمع غاندي 10 ملايين روبية لتغذية هذه الحركة، وقد أراد أن يسير بها في طريق السلم ولكن الحركة خرجت من سيطرته فاتجهت نحو العنف، ووقع الشغب في أماكن مختلفة وقبضت السلطة البريطانية عليه، وحكم عليه بالسجن 6 سنوات إلا أن قوات الاحتلال لم تنفذ العقوبة كاملة حيث دخل غاندي السجن فى مارس سنة 1922 وخرج في يناير سنة 1924.

وظل غاندي الزعيم الروحي للهند خلال حركة استقلال الهند، ورائد "الساتياغراها" وهي مقاومة الاستبداد من خلال العصيان المدني الشامل، والتي أدت إلى استقلال الهند في النهاية في 15 أغسطس 1947.

الاختفاء الأشهر لـ"بوينغ 777".. الطائرة الماليزية التي حيرت العالم

وفي 8 مارس 2014، كان العالم على موعد مع واحد من الأحداث الغريبة والمحيرة، حيث اختفت عن شاشات الرادار الدولية واحدة من أضخم طائرات الركاب في العالم وهي الطائرة الماليزية من طراز بوينغ 777 والتي أقلعت من كوالالمبور متجهة إلى بكين وكانت تحمل على متنها 239 شخص من ضمنهم طاقم الطائرة.

الطائرة العملاقة التي خرجت في الرحلة "MH370" اختفت تمامًا بعد نحو 38 دقيقة من إقلاعها من مطار كوالالمبور جنوبي ماليزيا، في طريقها إلى العاصمة الصينية بكين، في 8 مارس 2014، وعلى الرغم من عمليات البحث المكثفة التس شاركت فيها العديد من دول العالم، إلا أنه لم يتم العثور على الطائرة مطلقا، ولا يزال مصير ركابها البالغ عددهم 237 راكبا مجهولا، وعلىا لرغم من مرور 10 سنوات، لم يعرف حتى كتابة هذه السطور مصير الطائرة الماليزية.

كما شهد يوم 8 مارس العديد من الأحداث، والتي نوجزها في التالي: