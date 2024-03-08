كأس مصر| مران بدني خفيف للأهلي بفندق الإقامة

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترتيبات عديدة؛ استعدادا لمواجهة الزمالك التي تقام مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر.

وتقرر إقامة مران بدني خفيف للاعبين في فندق الإقامة وفقا لبرنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب.

من المقرر أن يرتدي الأهلي خلال المباراة طاقمًا من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقمًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا باللون الأصفر كاملًا.

ويستعد الفريق لمواجهة الزمالك التي تقام مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، في نهائي بطولة كأس مصر.

وتضم قائمة الأهلي في رحلة السعودية كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي – حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - أكرم توفيق - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول _ خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - أحمد كوكا - محمد أفشة - إمام عاشور _ كريم نيدفيد.

خط الهجوم: كريم فؤاد - حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد - بيرسي تاو - محمود كهربا - موديست.

واستبعد كولر من القائمة الفلسطيني وسام أبو على بعد خضوعه لاختبار طبى، لينضم إلى الغائبين، محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم للإصابة وأحمد عبد القادر وكريستو بسبب عدم الجاهزية الفنية ومحمود متولي وكريم الدبيس لأسباب فنية.

