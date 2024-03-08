أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة

الجمعة 08/مارس/2024 - 12:56 م

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة، إجازة البنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 49.43 للشراء و49.57 للبيع، وارتفع في البنك الأهلي المصري إلى 49.50 للشراء و49.60 للبيع. في بنك مصر، سجل 49.50 للشراء و49.60 للبيع، وفي بنك CIB وصل إلى 50.60 للشراء و50.70 للبيع، بينما في بنك كريدي أجريكول سجل 50.75 للشراء و50.85 للبيع.

وفي المصرف المتحد، ارتفع سعر الدولار ليسجل 49.40 للشراء و49.50 للبيع، وفي أبوظبي الإسلامي وصل إلى 50.75 للشراء و50.85 للبيع. كما سجل في بنك الإسكندرية 50.75 للشراء و50.85 للبيع.

كما سجل في بنك قناة السويس، 49.50 للشراء و49.60 للبيع، وفي بنك البركة مصر، سجل حوالي 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع. في المصرف العربي الدولي، بلغ سعر الدولار نحو 49.50 جنيه للشراء و49.60 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث وصل إلى 50.75 للشراء و50.85 للبيع. كما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي إلى 50.70 للشراء و50.80 للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول وصل إلى 50.75 للشراء و50.85 للبيع.

وفي السوق السوداء للعملات، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، ووصل إلى 50.10 جنيه مصري للشراء و50.70 للبيع.