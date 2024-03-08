شهيدان جراء استهداف الاحتلال منزل غرب مدينة رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بسقوط شهيدين جراء استهداف الاحتلال منزل لعائلة "أبو سليمة" بالقرب من منطقة العزبة غرب مدينة رفح.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي، عددًا كبيرًا من الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون وصول المساعدات الغذائية عند دوار النابلسي في قطاع غزة، ونتج عن تلك الاستهداف بالرصاص الحي والقصف المدفعي، سقوط شهيدين وعدة إصابات، تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء.

وأمس الخميس، استشهد 9 مواطنين فلسطينيين، وإصابة آخرين، إثر استهداف الاحتلال منزلي عائلتي خطاب والعطار في منطقة الحكر بدير البلح، وسط القطاع، كما استشهد فلسطيني وإصابة العشرات أثناء انتظارهم المساعدات عند دوار النابلسي، وتم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

وتزايدت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، فارتفعت إلى 30717 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 72156 مصابا، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.