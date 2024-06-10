الثانوية العامة 2024.. وكيل تعليم مطروح: متابعة مستمرة للامتحانات عبر غرفة العمليات

ترأس عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024 بقسميها العلمي والأدبي في يومها الأول، وذلك للمتابعة الفورية والمستمرة لمسار العملية الامتحانية.

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان في مادة التربية الدينية فترة أولى لمدة ساعة ونصف، ومادة التربية الوطنية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف، 2251 طالبًا وطالبة في 14 لجنة امتحانية، بحضور أعضاء الغرفة المكونة من إسماعيل جاتو وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وممثل المستشار العسكري وممثل مديرية أمن مطروح وأعضاء اللجنة الثلاثية وغرفة العمليات.

وكيل تعليم مطروح: تنسيق متواصل بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة العمليات الرئيسية بتعليم مطروح

وأوضح وكيل الوزارة أن هناك تنسيق متواصل بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة العمليات الرئيسية بتعليم مطروح واللجنة الثلاثية المشكلة بالمديرية برئاسة وكيل المديرية؛ لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات، مشددا على تطبيق القرارات الوزارية الخاصة بالامتحانات ومواجهة أي محاولات الغش وتوافر كافة الإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل الوزارة أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع لحظة بلحظة مسار العملية الامتحانية للاطمئنان على توافر كافة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائنا الطلاب، مضيفاً أن كل أجهزة الدولة يتم التنسيق فيما بينها لتحقيق عملية امتحانية يسودها الالتزام والانضباط في سبيل الوصول بها إلى بر الأمان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

انطلقت اليوم الإثنين، امتحانات الثانوية العامة 2024، ويؤدي الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لمدة يومين، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في 4 مواد ضمن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، الامتحان في مادة التربية الدينية ضمن امتحان المواد غير المضافة للمجموع، غدًا الإثنين الموافق 10 يونيو الجاري، بنظام الأسئلة الموضوعية اختيار من متعدد، وعدد الأسئلة 25 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة، كما يمتحن الطلاب في مادة التربية الوطنية، أيضا بنظام أسئلة اختيار من متعدد، وعدد الأسئلة 25 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة.

فيما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، الامتحان في مادة الإحصاء ضمن امتحان المواد غير المضافة للمجموع، يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو الجاري، بنظام الأسئلة الموضوعية اختيار من متعدد، وعدد الأسئلة 17 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة، كما يمتحن الطلاب في مادة الاقتصاد، أيضا بنظام أسئلة اختيار من متعدد، وعدد الأسئلة 25 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة.

ويبدأ الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024، في المواد الأساسية عقب إجازة عيد الأضحى في 22 يونيو الجاري، وحتى 20 يوليو المقبل، حيث يؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة، والأربعاء 17 يوليو الاحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

عدد طلاب الثانوية العامة 2024 هذا العام: 745 ألفا و86 طالبًا وطالبة

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية 4 لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 1981 لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 7 لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 84 مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية 81 طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية 38طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان 255طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان 3306 طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان 1646 طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ 434 ألف و574 طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) 102 ألف و872 طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبي) عددهم 207 ألف و685 طالبا وطالبة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السماح لطلاب الثانوية العامة 2024، بدخول اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، لإجراء عملية التفتيش، ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم.

كما استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحان الثانوية العامة 2024، كافة الإجراءات الخاصة برصد صفحات وجروبات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم نحوها، مشددا على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول أو الأجهزة الإلكترونية، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب لهذه الأجهزة داخل اللجان.

وأكد الدكتور رضا حجازي أنه لا تهاون في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.

وكيل تعليم مطروح: متابعة مستمرة للامتحانات عبر غرفة العمليات

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