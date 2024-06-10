رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يجتمع مع نظيره الفلسطيني بجنيف لمناقشة أوضاع غزة

التقى الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، اليوم ، برئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد ، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وتناول الاجتماع مناقشة الأوضاع الراهنة في غزة ورفح، وكذلك مشاكل العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة الذين يعانون من أزمات متعددة وعدم تلقيهم مرتبات.

وأكد إسكندر أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في نهج العدوان والاعتداء على الشعب الفلسطيني يعرقل جهود السلام وحل القضية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية وضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بهدف تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية